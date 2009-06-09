Статьи с ненавячивой рекламой

Светлана справилась с работой на 10 баллов из 10-ти. Статьи были присланы точно в срок. Сами статьи написаны очень грамотно, Светлана писала от имени мужчины, но это незаметно. Тематика сложная - стройка и ремонт, но фрилансер не растерялась, так как опыт подобный имеется. Мельчайшие правки исправила мгновенно. Уверен на все 100%, что будем работать еще. Спасибо, Светлана!