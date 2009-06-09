Статьи с ненавячивой рекламой

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок391 просмотр

Нужно написать две PR-статьи с ненавячивой рекламой, статья пишется от лица блоггера.

Статьи с PR-ом оборудования, желателен опыт проведения ремонтных и строительных работ у автора.

Обязателен нужен опыт и приемеры.

Заявки со стоимостью и сроками, буду ждать!

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Светлана справилась с работой на 10 баллов из 10-ти. Статьи были присланы точно в срок. Сами статьи написаны очень грамотно, Светлана писала от имени мужчины, но это незаметно. Тематика сложная - стройка и ремонт, но фрилансер не растерялась, так как опыт подобный имеется. Мельчайшие правки исправила мгновенно. Уверен на все 100%, что будем работать еще. Спасибо, Светлана!
От сотрудничества получила только положительные эмоции. Понравилось точное, прописанное во всех деталях ТЗ, адекватно предложенный срок, за который я должна была выполнить работу, и, конечно же, оплата, адекватная во всех отношениях. Будем сотрудничать и дальше, я очень надеюсь:).

Заявки фрилансеров

morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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