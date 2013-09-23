Статьи строительной тематики

КопирайтингЗавершен1 заявка99 просмотров
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Написать несколько статей на тематику строительных материалов, строительства.

Глубокий рерайт (>90% уникальности по адвего).

Предоставляются темы статей с ключевыми фразами. Вхождений ключей делать по 1-2 раза, главное, чтобы текст был читабелен. Объем каждой статьи 2-2,5 тыс.символов бп.

10 лет назад
niksg
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Ответственный исполнитель. Качественные тексты, все в срок, соотношение цена/качество оптимальное
Рекомендую Никиту как отличного заказчика. Понятное ТЗ, своевременная оплата, приятен в общении, ответственный человек. Продолжаем сотрудничать.
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