Статьи туристической тематики

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка138 просмотров
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Добрый день!

Требуется написание статей туристической тематики. Общий объем 20 тысяч знаков.

Статьи должны быть информационно-рекламными. Направление - туризм в Италии.

На выполнение 2-3 дня.

9 лет назад
a-doroshenko
35 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Виктория - не просто исполнитель! Это деловой партнер, с которым приятно иметь дело! Коммуникабельна, улавливает все требования сотрудничества с полуслова. В процессе работы менялось ТЗ, но Викторию этот факт не смутил! Все изменения были приняты к сведению, тексты проработаны на 200%. Радует то, что все статьи, которые пишет Виктория, - отличный рекламный инструмент! Сайты, где они размещены, все в ТОП-10! Спасибо огромное за качественную работу! Рекомендую всем тем, кто ищет долгие взаимовыгодные деловые отношения!
Андрей, спасибо за сотрудничество. Четкое ТЗ и оперативная оплата. Буду рада дальнейшему взаимодействию.
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