Статті на сайт о електромобілях

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Закрыт15 заявок492 просмотра

Потрібен копірайтер, на сайт об електромобілях з Китаю, потрібні статті з описами конкретних моделей, наприклад BYD Han, та статті на околоелектромобільну тему, новини, обзори. Прошу, пішить тільки якщо оріенуєтесь в темі

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