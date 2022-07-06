Требуются отзывы для четырех медицинских учреждений. Оплата 50 рублей за каждый отзыв с подтверждением номера телефона. Отзывы должны соответствовать услугам компаний. Можно оставлять с разных аккаунтов. Необходимо предоставить скриншот с оставленным отзывом для оплаты.
Статті на сайт о електромобілях
Потрібен копірайтер, на сайт об електромобілях з Китаю, потрібні статті з описами конкретних моделей, наприклад BYD Han, та статті на околоелектромобільну тему, новини, обзори. Прошу, пішить тільки якщо оріенуєтесь в темі
Заявки фрилансеров
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