Требуется написать общую речь для похорон, подходящую для гражданской панихиды. Речь должна быть универсальной для мужчин и женщин, старых и молодых, с тематикой напутствия родных. Включить обращение к присутствующим, основную часть с упоминанием имени и отчества умершего, и завершение. Длительность речи — 5-7 минут.