Статья для сайта о народной медицине

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка119 просмотров
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Дмитрий, нужна статья о полезных свойствах имбиря. Объем 10 000 символов, ключи: свойства имбиря, купить имбирь, имбирь Киев.

11 лет назад
Europes
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
2 дня
Доволен работой Дмитрия на 100%. Все было выполненно в срок и в соответствии с моими требованиями. Хочу отметить, что у Дмитрия легкий, читаемый слог и творческий подход к написанию текстов. Порадовало приятное общение и несомненный профессионализм. Планирую и дальше продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик, буду рад сотрудничеству!
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