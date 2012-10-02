Статья для сайта о здоровом образе жизни

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок315 просмотров

Для сайта необходимо написать статью: 6000 знаков без пробелов — копирайтинг.

Тематика сайта: XXXXX универсальный интернет-помощник. Каталог XXXXX содержит массу интересной информации о медицинских учреждениях и реабилитационных центрах, салонах красоты и SPA-салонах, спортивных объектах и организациях. XXXXX помогает сделать выбор услуг в сфере спорта, красоты и здоровья.

Тема статьи:

Детское здоровье

13 лет назад
bliznyukau
Александр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bronze-Squirrel
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в строк. Ольга подошла к написанию статьи основательно, очень подробно и качественно описана проблема.Даны пути её решения.
Замечательный заказчик, рекомендую всем! Сама с огромным удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bronze-Squirrel
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад