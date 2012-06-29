Нужно как можно быстрее выполнить рерайт объемом 5000 знаков без пробелов. Бюджет - 200 рублей. Подробности исполнителю. Пишите, кто может приступить немедленно.
Статья на тему Шампунь для объема волос
По материалам сайта lanzashop.ru, используя описания шампуней и других средств для придания объема (http://www.lanzashop.ru/category/isceljajushij-obem-healing-volume/), написать обзорную статью на тему "Шампунь для объема волос". Причем, это не должна быть рекламная статья, описывающая только продукцию LANZA, просто имеющиеся ингредиенты и свойства шампуней LANZA должны быть представлены в статье как параметры, необходимые и крайне полезные для объема в частности и для волос вообще. В статье можно ссылаться на шампуни Ланза, но только если это необходимо, или приводя их в качестве положительного примера.
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