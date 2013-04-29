Статья на тему туризма по ключевым словам

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок256 просмотров

Статья, заточенная под ключевое слово: "палатки туристические". Текст 2500-3000 символов. Точное вхождение ключа - 3 раза. Разбавленное вхождение - 3 раза. Уникальность - не меньше 90%

Так же, в тексте, должны быть следующие ключи:

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Первых 6 - обязательное вхождение, остальные - по контексту.

Оплата желательна через Приват.

12 лет назад
Vasudeva
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за сотрудничество. А особенно за следующие пять статей. Я не думал, что так быстро и так качественно можно все сделать. Будем работать дальше.
Понравилось сотрудничество с Алексеем. Очень благожелательный, приятный в общении человек. Задание интересное, оплата своевременная. Спасибо)

Заявки фрилансеров

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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