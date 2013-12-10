Статья о Непале на 25000 символов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка113 просмотров

Надо написать статью о Непале на 25000 символов.

Уникальность 90-95%. Статья должна содержать конкретное описание маршрута.

11 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$50
3 дня
Алеся написала большую и качественную статью. Были небольшие правки, но все прошло вовремя. Приятная девушка и хороший копирайтер!
Кирилл, спасибо за интересное задание, за помощь в выполнении, за своевременные подсказки, за сотрудничество. Было приятно работать, удачи вашему бизнесу.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад