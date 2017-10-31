Нужен сео текст для страницы сайта. 1000 знаков без пробелов. Сайт туристической тематики.
Статья по грин карте
Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать
иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000.
Более подробное ТЗ приложил.
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