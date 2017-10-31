Статья по грин карте

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Статьядолжна быть написана для людей, чтобы ее действительно было интересно читать

иметь четкую структуру. Количество символов без пробелов 5000-6000.

Более подробное ТЗ приложил.

8 лет назад
Terror55
Максим 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров