Статья по теме интернет-магазинов и налоговой

Тема касается Украины и ее налоговиков друзья. Специфика работы ИМ России и Украины в контексте ИМ разная - учитывайте.

Нужна исчерпанная, современная, журналистская статья по направлению "интернет-магазинов и налоговой инспекции".

Нужно придумать тему / план / написать / добавить комментов экспертов возможно и т.п.

В теме нужно показать проблемы / нюансы и т.п. в процессе торговли товарами через интернет.

Можно разделить на серию статей. Главное без сильной воды.

Выбираем исполнителя по поданой информации в заявке. По ней нам нужно четко понимать: ориентирование вас в данной теме / ваши тарифы.

Пример статьи - http://taxua.it-blogs.com.ua/post-386.aspx только более глубоко рассмотреть для СПД единщик / ТОВ / СПД + НДС и др.

Спасибо.