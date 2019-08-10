Статья про мерсеризованый хлопок для интернет-магазина текстиля

Балама- 2 текста для стороннего ресурса 4000 символовНеобходимо написать 2 информационных статьи для размещения на сторонних тематических ресурсах.Текст не рекламный, ссылаться на компанию не нужно. Писать определения противогаза и для чего он нужен не нужно, ...