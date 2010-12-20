Нужно сделать рерайт новостей и добавить их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Цель: заполнить максимально разделы сайта. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному ...
Статья про Симптомы хронического панкреатита
Нужна понятная статья для пользователей, где все подробно расписано на доступном языке, не просто информация, а с данными. Статья для пользователей, которые хотят узнать симптомы для собственного самообразования. Копирайт не обязателен, можно сделать копирайт. Объем примерно 2500 знаков.
уникальность минимум 97%.
Оплата после проверки.
Срок: быстрее :)
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