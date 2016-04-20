Статья технической тематики на английском

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Завершен4 заявки149 просмотров

Здравствуйте! Надо будет написать статью о хостинге на английском. Объём 2000-2500 знаков без пробелов.

Укажите в заявке стоимость написания 1000 знаков без пробелов.

9 лет назад
Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Очень хорошая, исполнительная девочка. Хороший английский. Рекомендую.
Продолжаем сотрудничать с Натальей — очень приятно иметь дело с порядочным и умным заказчиком.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад