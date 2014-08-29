Строительные тексты.

Требуются тексты по ремонту и строительству. Все тексты для сайта ремонтно-строительной компании. 96% по адвего уникальности. План для каждого текста прилагаю. Компания называется "СтройБарс"

1. Из чего построить коттедж? (объективная информация по двум основным материалам, не надо склонять в пользу какого-то одного)

- дома из кирпича

- дома из газопеноблоков

2. Из чего построить деревянный дом? (объективная информация по основным материалам, не надо склонять в пользу какого-то одного)

- оцилиндрованное бревно

- профилированный брус

- клееный брус

- каркасные дома

3. Ремонт квартир (текст на страницу сайта, предлагающую данную услугу, описать выполнение следующих видов услуг)

- ремонт под ключ

- ремонт санузла

- ремонт балконов

4. Ремонт ресторанов, кафе баров

5. Ремонт офисов и других коммерческих помещений (магазинов, салонов красоты и т.п.)

В пунктах 4 и 5 надо написать, что мы предлагаем услуги по ремонту, но так, чтобы в этом предложении отразить понимание специфики. Если это офис, значит, максимально быстро. Если это ресторан, значит красиво и эргономично, чтоб можно было напихать побольше столиков. В таком духе.

Каждая статья 1,5-2 знаков.

Цена 100 руб за 1000 знаков

Срок 29.08 утро