Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать ...
Строительные тексты.
Требуются тексты по ремонту и строительству. Все тексты для сайта ремонтно-строительной компании. 96% по адвего уникальности. План для каждого текста прилагаю. Компания называется "СтройБарс"
1. Из чего построить коттедж? (объективная информация по двум основным материалам, не надо склонять в пользу какого-то одного)
- дома из кирпича
- дома из газопеноблоков
2. Из чего построить деревянный дом? (объективная информация по основным материалам, не надо склонять в пользу какого-то одного)
- оцилиндрованное бревно
- профилированный брус
- клееный брус
- каркасные дома
3. Ремонт квартир (текст на страницу сайта, предлагающую данную услугу, описать выполнение следующих видов услуг)
- ремонт под ключ
- ремонт санузла
- ремонт балконов
4. Ремонт ресторанов, кафе баров
5. Ремонт офисов и других коммерческих помещений (магазинов, салонов красоты и т.п.)
В пунктах 4 и 5 надо написать, что мы предлагаем услуги по ремонту, но так, чтобы в этом предложении отразить понимание специфики. Если это офис, значит, максимально быстро. Если это ресторан, значит красиво и эргономично, чтоб можно было напихать побольше столиков. В таком духе.
Каждая статья 1,5-2 знаков.
Цена 100 руб за 1000 знаков
Срок 29.08 утро
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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