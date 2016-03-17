Сценарий аудио-ролика для радио

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Закрыт4 заявки167 просмотров

В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе.

Требования к составлению сценария:

 1. Понимание эмоциональной окраски ролика в записи (например: "диктор тревожно констатируя факт", "девушка звонко позитивно", "мужчина в возрасте, убедительно")

 2. Точное попадание в обозначенный хронометраж. Проверка здесь http://hronomer.ru/

 3. Скорость работы (2 дня на 3 варианта сценария)

Кандидаты будут выбираться на основание выполненного тестового задания. 

Тестовое задание прикреплено.

9 лет назад
Bronerny
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров