Сценарист-Копирайтер для Оптовых Поставок Одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки30 просмотров

Я ищу сценариста-копирайтера для долгосрочного сотрудничества в нише оптовых поставок одежды из Турции.

Необходимо: ежемесячное написание контент-плана, написание сценариев для Инстаграм рилс и телеграм постов.

Требуется опыт работы, наличие портфолио обязательно, ответственность, грамотность и умение писать цепляющие посты.

Готовность выполнить тестовое задание.

InstagramTelegramНаписание постовНаписание сценариев
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ерке
 
27 лет
3 года в сервисе
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3 месяца назад
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Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
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3 отзыва
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