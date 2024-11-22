Ищется опытный Crypto Features Writer на фулл-тайм для написания минимум 5 статей в неделю. Необходим опыт в криптовалютах, знание web3 и работа с редактором. Обязанности: взаимодействие с экспертами, оригинальные комментарии в статьях. Удаленная работа, зарплата 1500-2000 USDT, гибкий график. Требуется владение русским и английским языками, наличие портфолио.
Сценарист-Копирайтер для Оптовых Поставок Одежды
Я ищу сценариста-копирайтера для долгосрочного сотрудничества в нише оптовых поставок одежды из Турции.
Необходимо: ежемесячное написание контент-плана, написание сценариев для Инстаграм рилс и телеграм постов.
Требуется опыт работы, наличие портфолио обязательно, ответственность, грамотность и умение писать цепляющие посты.
Готовность выполнить тестовое задание.
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