Сценарист-редактор с идеальным английским

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки14 просмотров

На Ютуб-канал научно-популярной тематики требуется сценарист для работы с англоязычными источниками. Обязанности включают написание увлекательных сценариев и текстов на основании зарубежных источников, подбор фото и видеоматериалов. Требуется высшее образование в области журналистики или филологии, уровень английского от С1, опыт работы не менее трех лет, знание научной журналистики и сценарного мастерства. Условия: удаленная работа, оплата обсуждается с кандидатом.

YouTubeНаписание сценариевНаписание текстов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
месяц назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
529 отзывов
месяц назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг
Влад
 
20 лет
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва(-1)
месяц назад