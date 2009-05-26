Требуется написать интересные тексты для сайта по продаже джамперов.
Студии копирайтинга требуются 2 рерайтера.
Требуются 2 человека, которые будут делать качественный рерайт. Оплата: 0,8$ за 1000 знаков. Заказы будут достаточно часто.
Чтобы я мог убедиться в Ваших способностях, пришлите мне в личное сообщение небольшой фрагмент любого текста и ваш рерайт этого фрагмента текста.
Заявки фрилансеров
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