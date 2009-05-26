Студии копирайтинга требуются 2 рерайтера.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок463 просмотра

Требуются 2 человека, которые будут делать качественный рерайт. Оплата: 0,8$ за 1000 знаков. Заказы будут достаточно часто.

Чтобы я мог убедиться в Ваших способностях, пришлите мне в личное сообщение небольшой фрагмент любого текста и ваш рерайт этого фрагмента текста.

16 лет назад
lobamaksim
Пол-Офиса 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров