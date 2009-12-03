Лобрый день требуется написать грамотное техническое задание для сайта. это ТЗ будет прикрепленно к договору.

суть тз не очень трудная. требуется сделать сайт на котором будет каталог продукции и скачиваемый прайс лист.

каталог продукции будет такой как на http://www.russkiyrostok.ru

картинка с описанием.

сайт будет разработан мной поэтому какалог будет применяться на подобии К2 для joomla/

по дизайну у заказщика нет точной позиции ну есть предпочтения...

корпоративные цвета - синий, зеленый, серебристый и белый.

В приложении наш лого. Синий и зеленый - такие, как на логотипе.

Сайт хотелось бы видеть в основном в этих цветах.

Но, думаю, эти цвета будут разбавлены, т.к. на нашем сайте будет представлена продкция наших партнеров, а у них свои корп. цвета.

Лично мне сайт Агродепа очень нравится. Можно, конечно, использовать такую же структуру. Насчет блоков мне не совсем понятно - мы же можем использовать и блок 1 и блок 2 и блок 3 вместе?

Еще очень интересный сайт у Русского Ростка - http://www.russkiyrostok.ru/

Мне очень понравилось, что они оформили каталоги продукции именно так, как выглядят каталоги в печатном виде. Но, плагиатом, конечно, заниматься мы не будем. Но можно придумать что-нить в этом духе.

скорее всего будет предварительный заказ тоеть из каталога выбрано и просто приходит на почту сообщение о том что вот нравиться) будем брать.

также необходимо составить смету поскольку я в этих делах человек новый(всмысле смет)

ps цену выставляйте здесь. я свяжусь с исполнителем сам. предпочтение цена \ качество

срок до понедельника в понедельнит требуется отправить заказщику всю информацию.