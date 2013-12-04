Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...
Техника, мебель: разделы и продукция
Требуется написать тексты для более 500 товаров интернет-магазинов. Тематика - мебель и техника. Также требуются тексты в разделы, около 40-50 штук. Все подробности - во вложенных файлах.
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