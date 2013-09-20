Текст для детских аудиоэнциклопедий.

Необходимо компетентно (желательно профильное образование) изложить материал доступно детской аудитории (5-13 лет в зависимости от темы) по предложенным темам, для дальнейшего озвучивания в виде аудиоэнциклопедий. Один проект рассчитан примерно на 60000 знаков. Стоимость 3000 руб.

Темы:

1. Как устроены и работают электронные устройства - компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, фотоаппараты, телевизоры и другие.

2. Как устроены автомобили, суда, самолеты и другие средства передвижения.

3. Откуда появилась земля, солнце, луна, галактики, вселенная, исследование космоса, вселенной и т.д.

4. Человек, его организм, органы, как они работают, какие функции выполняют.

5. Животные домашние, дикие, как они живут, сколько, где и т.д.

6. Природные явления, гром, молния, ветер, дождь, снег, град и т.д.

7. Английский язык, навыки общения, что-то для начала из практики.

8. Строения, сооружения, самые интересные, особенные.

9. Строительство домов, какие коммуникации, стройматериалы, работники.

10. Страны, их интересные особенности, как появились, какие были войны, кто правил, какой был-есть строй.

11. Экономика что такое, деньги, банки, кредиты, акции и прочее.

12. Профессии какие чем занимаются, какая польза.

13. Научные направления чем занимается физика, химия, биология и т.д

14. Человеческие эмоции, радость, печаль, злость, сострадание, жалость, зависть, жадность и т.д.