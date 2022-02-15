Текст для презентации коттеджного городка

Нужно общаться в русском чате с людьми, либо в английском чате (если позволяет уровень владения языком) Требуется всего 1000 сообщений(с учётом задержки в 15 секунд после отправки), часов 7-9 работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лидия, добрый день!
У нас есть срочный заказ на текст для мини-буклета презентации коттеджного городка!
Если Вы готовы взяться в ближайшее время, я Вам скину информацию!
Благодарю, Оксана
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