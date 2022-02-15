Текст для презентации коттеджного городка

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Лидия, добрый день!

У нас есть срочный заказ на текст для мини-буклета презентации коттеджного городка!

Если Вы готовы взяться в ближайшее время, я Вам скину информацию!

Благодарю, Оксана

2 года назад
SH_OK
37 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад