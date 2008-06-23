Текст для сайта "Мебель, двери, потолки"

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Завершен18 заявок453 просмотра

Требуется написать текст для сайта. СЕО оптимизация не нужна.

Три темы:

- мебель по индивидуальным проектам. можно взять за основу текст компании "ТЕХНОФОРМ", т.к. мы являемся их официальными дистрибьюторами, но не просто копи-пастить, а нормально переработать.

- межкомнатные двери и перегородки из алюминиевого профиля. можно использовать ТЕХНОФОРМ.

- натяжные потолки (производство Франция)

По каждой теме не менее 10 предложений.

17 лет назад
mArt-DVP
Mart-Dvp 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
Достойные статьи. Информация по товарам раскрыта полностью. Текст понятный и легкий для восприятия. Очень важный фактор - высокая скорость выполнения!
Кокретный заказчик.. постовил конкретную цель на выполнение. оплата по факту. Никаких изменений заданий, как это бывает по 10 раз за раз... В общем все в полном порядке. Отменный заказчик.
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$50
Ответственность, пунктуальность, качество - именно эти слова продходят для оценки данной работы.
У хорошего заказчика всегда есть: четкое ТЗ, своевременная и полная оплата, корректность в общении. У данного заказчика все эти пункты на 10 баллов!
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$32
Статьи были написаны быстро и качественно. Приятно то, что для написания статей была подробно изучена информация по данным категориям товаров. В одной из статей даже был проведен исторический экскурс. Рекомендую.
Очень порядочный и приятный в общении человек. Дает выполнимое и интересное задание. С оплатой все впорядке! С удовольствием, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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