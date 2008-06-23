Текст для сайта "Мебель, двери, потолки"

Требуется написать текст для сайта. СЕО оптимизация не нужна.

Три темы:

- мебель по индивидуальным проектам. можно взять за основу текст компании "ТЕХНОФОРМ", т.к. мы являемся их официальными дистрибьюторами, но не просто копи-пастить, а нормально переработать.

- межкомнатные двери и перегородки из алюминиевого профиля. можно использовать ТЕХНОФОРМ.

- натяжные потолки (производство Франция)

По каждой теме не менее 10 предложений.