Текст для свадебного салона

Я советую всем работать с Евгением. Потому что: 1. Евгений воспитан. Корректно общается, сообщения нового дня начинает со "Здравствуйте" или обращению по имени. Никаких "ну что там", "тут?" или "в общем, так". 2. Евгений не ленится отвечать на вопросы и объяснять ТЗ. Очевидно, поэтому тексты получаются хорошими. Это не тот заказчик, который скажет "текст не совсем такой, как хотелось. ну да, я поленился объяснять вам все докладно, но надеялся, что вы воспользуетесь персональным миелофоном и все поймете сами". 3. Евгений обязателен. Пока все ) Остальные хорошие черты Евгения, как заказчика, надеюсь рассмотреть во время работы над новым совместным проектом. Рекомендую!