Текст для свадебного салона

$77
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка107 просмотров

ТЗ в приложении

10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$77
4 дня
В этот раз текст написан также качественно.
Я советую всем работать с Евгением. Потому что: 1. Евгений воспитан. Корректно общается, сообщения нового дня начинает со "Здравствуйте" или обращению по имени. Никаких "ну что там", "тут?" или "в общем, так". 2. Евгений не ленится отвечать на вопросы и объяснять ТЗ. Очевидно, поэтому тексты получаются хорошими. Это не тот заказчик, который скажет "текст не совсем такой, как хотелось. ну да, я поленился объяснять вам все докладно, но надеялся, что вы воспользуетесь персональным миелофоном и все поймете сами". 3. Евгений обязателен. Пока все ) Остальные хорошие черты Евгения, как заказчика, надеюсь рассмотреть во время работы над новым совместным проектом. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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