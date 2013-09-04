Текст на главную - магазин отделочные материалы

КопирайтингЗакрыт5 заявок132 просмотра
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Нужен продающий, цепляющий текст на главную интернет-магазина отделочных материалов (ссылка после выбора исполнителя)

Осмотреть ассортимент, включить его небольшой обзор, сделать акцент на преимущества - цены, доставка, помощь в подборе, консультирование.

Максимум 3000 знаков.

Цены предлагать, но не перебарщивать

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10 лет назад
rka11
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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