Текст на главную - магазин отделочные материалы

Для нового стоматологического портала требуется рерайт и публикация отзывов для каталога стоматологических клиник г. Москвы. Цена – 30 рублей за 1 000 знаков без пробелов. Большой объем работы. Размер одного отзыва – от 150 до 700 знаков без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен продающий, цепляющий текст на главную интернет-магазина отделочных материалов (ссылка после выбора исполнителя)
Осмотреть ассортимент, включить его небольшой обзор, сделать акцент на преимущества - цены, доставка, помощь в подборе, консультирование.
Максимум 3000 знаков.
Цены предлагать, но не перебарщивать
Оплата будет на Яндекс.Деньги или Сберкарту
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $500
Здравствуйте, приглашаются ответственные люди на должность рерайтера. Оплата за 1000 символов 25 рублей. Темы разные и популярные, сказал бы даже интересные. Карьерный рост также приветствуется, спустя время готов платить и 30 рублей, возможно и больше, ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать несколько инструкций для сервиса getitbit.net для ipad нужны следующие инструкции (со скриншотами): - как смотреть видеофайл онлайн на айпаде - как скачать файл на айпад по wi-fi (с помощью вип доступа) - как скачать файл на айпад ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Большой объем по рерайтингу и добавлению товаров на сайт. Тематика - бытовая техника. Около 300 товаров по 1000-1500 знаков. Главное требование - грамотность и надежность. Указывайте стоимость за 1 позицию (текст 1000-1500 знаков + подбор фото + ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! в интернет магазин товаров для дома На достаточно длительный срок (точно 2-3 месяца) требуется человек для написания SEO текстов. Необходимый объем работы - стабильно 2-5 тысяч знаков в день. Сможете больше - хорошо, ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброй ночи. Есть сайт про шапки. Надо дать описания на 300-400 символов с использованием ключевых слов на 20 категорий сайта. Без заморочек, просто и самое главное - нужно быстро (за несколько часов)Завершен10 лет назад
Есть сайт игровой тематики http://portal-gamers.com/, нужно делать рерайты игровых новостей. Статьи должны быть где-то около 1000 символов. За 1000 символов буду платить 0,85$. Новостей много, так что есть возможность заработать деньги.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, всем. Требуются профессиональные копирайтеры/рерайтеры. Требования: -Грамотность - Читабельность текстов, без бреда - Перед тем, как писать предложение, следует его обдумать. - Делать работу в срок и по ТЗ - не бояться больших ТЗ, ...Завершен10 лет назад
- $125
Для файлообменика необходимо произвести конкурс про розыгрыванию приза: Apple iPad mini 32Gb Wi-Fi + Cellular Необходимо придумать и описать поведение конкурса, а так продумать примерное графическое оформление конкурса на странице сайта, чтобы о нем знали все ...Завершен10 лет назад
Для каталога стоматологических клиник требуется написать тексты с описанием стоматологий. Задача составления описаний — составить микро-презентацию, перечислить максимум особенностей клиники. 1. 30 руб за 1 000 знаков без пробелов. 2. 1 описание – 300–500 знаков б/п. 3. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад