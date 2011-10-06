Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
Текст на главную страницу сайта
Необходимо написать текст на главную страницу сайта по видеонаблюдению
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