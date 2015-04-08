Текст на кондитерскую тематику

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Завершен1 заявка122 просмотра

Статья про изомальт на 4000 знаков, 90% и выше уникальности по Адвего Плагиатус, с использованием присланного списка ключевых слов.

10 лет назад
olgasokolova
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ezhu
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$4
2 дня
Грамотные тексты в соответствии с ТЗ, всегда вовремя. Сотрудничаем на постоянной основе, хороший адекватный исполнитель.
Комфортно сотрудничать с заказчиком, знающим, каким хочет видеть финальный результат работы. Ценю умение Ольги максимально четко, конкретно формулировать задачу - в дальнейшем это исключает необходимость править готовый текст и экономит время обоих. Настроена на длительное плодотворное взаимодействие.

Заявки фрилансеров

ezhu
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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