Статья под анкор, на тему материала по ссылке

- НЕ ПИСАТИ ПРО НАШ САЙТ!!!

- У тексті для посилань використовувати ключові слова: останні новини культури, кіно, музика, фестиваль, фото, література, музей, концерт, вистава (не всі - за змістом).

- Перший анкор ставити в 1-му - 2-му абзаці статті.

- Другий ставимо в кінці статті.

- Стаття має бути написана для людей.

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "новини культури" https://md-eksperiment.org

2) "Джерело: md-eksperiment.org" https://md-eksperiment.org

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Размер текста: 2600 символов

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95% (по Advego)

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.