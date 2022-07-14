Требуется написать текст для блога, который привлечет внимание читателей. Ожидается качественный копирайтинг, соответствующий тематике и стилю блога.
Текст на тему "новини культури" на українськой мові
Статья под анкор, на тему материала по ссылке
- НЕ ПИСАТИ ПРО НАШ САЙТ!!!
- У тексті для посилань використовувати ключові слова: останні новини культури, кіно, музика, фестиваль, фото, література, музей, концерт, вистава (не всі - за змістом).
- Перший анкор ставити в 1-му - 2-му абзаці статті.
- Другий ставимо в кінці статті.
- Стаття має бути написана для людей.
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "новини культури" https://md-eksperiment.org
2) "Джерело: md-eksperiment.org" https://md-eksperiment.org
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Размер текста: 2600 символов
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 95% (по Advego)
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг48 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный здоровому образу жизни. Требуется создание статей, которые будут интересны и полезны читателям. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные темы и советы по здоровью.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга, посвященного видео курсу по психологии. Опыт в создании таких текстов обязателен. Укажите стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать общую речь для похорон, подходящую для гражданской панихиды. Речь должна быть универсальной для мужчин и женщин, старых и молодых, с тематикой напутствия родных. Включить обращение к присутствующим, основную часть с упоминанием имени и отчества умершего, и завершение. Длительность речи — 5-7 минут.Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать продающие тексты для лендинга юриста, специализирующегося в гражданском праве. Задача включает создание привлекательного контента, который будет способствовать привлечению клиентов. Укажите стоимость за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 5 уникальных отзывов от разных людей для размещения на Яндекс отзывах. Отзывы должны быть разнообразными по стилю и содержанию, отражать различные мнения и впечатления. Убедитесь в оригинальности и качестве текста.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать около 30 коротких статей на тему криптовалют. Темы включают технологии, инсайды из долины, аналитику и прочее. Статьи должны быть лаконичными (2-4 абзаца) и адаптированными для Telegram. Возможен перевод с английского. Подача материала имеет ключевое значение. Примеры работ обязательны.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод нескольких статей с английского языка на тему криптовалют. Объем статьи составляет около 10000 символов и может увеличиться. Статьи включают обучающие и профессиональные материалы. Укажите цену за 1000 символов.Копирайтинг45 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать текст для сайта ресторана, основываясь на шаблоне и предоставленных характеристиках. Необходимо красиво оформить информацию, чтобы она была привлекательной для посетителей. Внимание к деталям и креативный подход к описанию обязательны.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать 30 уникальных текстов для карточек товаров в тематике казанов, печей и аксессуаров. Объем каждого текста составляет 2000-2500 знаков. Уникальность 100% по текст.ру. Оплата составляет 70 руб/1000 знаков на ЮМани и 30 гр/1000 на Приват.Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад