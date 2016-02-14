Текст на тему строительства во Флориде

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Завершен1 заявка142 просмотра

Необходимо написать текст на тему строительства во Флориде, объем 3000 знаков. Тех.задание при личной переписке.

9 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
9 лет назад
$20
1 день
В очередной раз доволен работой Елены! Рекомендую!
Сотрудничаем с Сергеем не впервой, чему очень довольна! Все очень "четенько" : и задания, и оплата за работу, 24 часа в сутки на связи. Ко всему, Сергей - приятный и коммуникабельный человек. Только лучшие рекомендации!

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Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
9 лет назад
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Копирайтинг

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