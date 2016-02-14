Требуется автор шуток, которые вы написали САМИ. Проверка будет подробная, так что никаких caver-ов. Типы шуток : стендап, миниатюра, карапули, СТЭМЫ. Срок выполнения: до 3 месяцев.
Текст на тему строительства во Флориде
Необходимо написать текст на тему строительства во Флориде, объем 3000 знаков. Тех.задание при личной переписке.
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