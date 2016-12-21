Нужно описание категории фильмов на английском языке. Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется). Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество! Пример категории action movies: ВАЖНО: ...
Текст о Информационной безопасности
Можно взять из интернета и ничего не переписывать.
Срок: до 01:00 по Москве
Найти ответы на вопросы, занести их в документ word, сделать оглавление.
Ответы должны быть ёмкими, без лишней воды. Один вопрос не больше 2000 знаков с пробелами
всего 13 вопросов:
1. Особенности информационно-телекоммуникационной системы.
2. Программы-каталогизаторы, или файловые оболочки ОС.
3. Защищенная информационно-телекоммуникационная система.
4. Базовые свойства "защищенных" ТКС и ИАС.
5. Система безопасности информации в ИТКС.
6. Комплексная система защиты объекта.
7. Система видеонаблюдения.
8. Система управления доступом объекта защиты.
9. Программы – мониторы сетевого обмена данными (Network Traffic Monitors).
10. Система безопасности информации.
11. Криптографический протокол.
12. Программы перехвата и протоколирования клавиатурного ввода (Keyboard Loggers).
13. Назначение криптографических протоколов и их типы.
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