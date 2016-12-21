Текст о Информационной безопасности

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Ответы должны быть ёмкими, без лишней воды. Один вопрос не больше 2000 знаков с пробелами

всего 13 вопросов:

1. Особенности информационно-телекоммуникационной системы.

2. Программы-каталогизаторы, или файловые оболочки ОС.

3. Защищенная информационно-телекоммуникационная система.

4. Базовые свойства "защищенных" ТКС и ИАС.

5. Система безопасности информации в ИТКС.

6. Комплексная система защиты объекта.

7. Система видеонаблюдения.

8. Система управления доступом объекта защиты.

9. Программы – мониторы сетевого обмена данными (Network Traffic Monitors).

10. Система безопасности информации.

11. Криптографический протокол.

12. Программы перехвата и протоколирования клавиатурного ввода (Keyboard Loggers).

13. Назначение криптографических протоколов и их типы.