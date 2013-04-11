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Текст про целлюлит - копирайт
Требуется написать продающий текст для сайта по продаже методики избавления от целлюлита.
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