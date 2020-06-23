Текста для сайта 6 шт. (1-6)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка217 просмотров

Нужно написать текста для сайта бюро переводов . Для удобства можете использовать всю информацию на сайте, а так же на странице для которой будет текст (УРЛ для какой страницы будет текст вы найдете в ТЗ).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KxsA2i3IaFieT6ha2-p1vKPtTkrAWd52/edit#gid=418530768 

5 лет назад
VladimirEf
Владимир 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
14 часов назад
5 лет назад
$70
5 дней
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок , спасибо большое
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
14 часов назад
5 лет назад
#1
Копирайтинг

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