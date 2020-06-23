Текста для сайта 6 шт. (1-6)

Нужно написать текста для сайта бюро переводов . Для удобства можете использовать всю информацию на сайте, а так же на странице для которой будет текст (УРЛ для какой страницы будет текст вы найдете в ТЗ).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KxsA2i3IaFieT6ha2-p1vKPtTkrAWd52/edit#gid=418530768