Задача: написать информативные, уникальные и грамотные тексты для основных разделов сайта:1. О компании;2. Информация для клиентов;3. О продукте;4 информация о нашем подходе, как мы работаем;4. контакт (минимум тексты, чтобы показать как с нами связаться)Требования к ...
Текста для сайта 6 шт. (1-6)
Нужно написать текста для сайта бюро переводов . Для удобства можете использовать всю информацию на сайте, а так же на странице для которой будет текст (УРЛ для какой страницы будет текст вы найдете в ТЗ).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KxsA2i3IaFieT6ha2-p1vKPtTkrAWd52/edit#gid=418530768
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тексты для страниц о нас, доставка, оплата и т.д. Более подробно скину в ЛС, Телеграм, Скайп. ТЗ есть. Если нужно я все уточню. ТЗ прикрепляю.Завершен5 лет назад
Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать шаблоны zennoposter для регистрацииаккаунтов, для рассылки и для автоматизации работы над сайтами. Заказ более чем на 10 сайтов на сумму более 100 000 руб.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, коллеги, В статье на английском языке нужно внести простую правку - добавить ссылку на источник. В заявке прошу указать стоимость и срок работы а также Ваш опыт ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно написать много отзывов приложению плей маркета - стоимость одного 30 руб - написать нужно как можно большеКопирайтинг44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $12
Сделать качественный копирайтинг на тему: Как сдать свою квартиру в аренду? Объем 6000 збп. Бюджет 300 грн. Срок до 16.06.2020. Более подробно в ТЗ.Завершен5 лет назад
Написать тексты: На каждую группу и подгруппу (250-350 символов) -Навигация -Оформление -Стенды для школ -Стенды для детских садов -Стенды по безопасности -Объемные стенды -Точка роста ...Закрыт5 лет назад