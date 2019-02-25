Тексты для интернет-магазина медицинских товаров

Привет!

Задача: тексты в карточки товара для интернет-магазина медицинских товаров. Потребность в 3000 текстов объёмом 1500-2000 символов каждый. Исходники и подробное ТЗ исполнителю. Для усидчивой набитой руки простое монотонное задание, упрощённое наличием ТЗ.

Требования к исполнителю: наличие свободного времени (завтраками не кормить), соблюдение дедлайнов, грамотная письменная речь, способность генерировать от 20 тысяч символов в сутки, способность быстро искать информацию и выделять главное, умение понимать замечания и работать внутри требований согласно ТЗ.

Условия: оплата 50 рублей за 1000 символов. Дальше возможно повышение до 70 рублей за 1000 символов по результатам.

Просьба не беспокоить, если ваша ставка выше. Мы предлагаем большие объемы для усидчивых.