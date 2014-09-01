Требуется постоянный ежедневный рерайт текстов новостей (источник предоставляется) юридической тематики, в количестве 5 штук в день (1500-2000 знаков б/п в каждой), с публикацией в DLE.
Тексты для Интернет-сайта
Написать качественные тексты для 6-ти разделов Интернет-сайта. Подробности - через ЛС.
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