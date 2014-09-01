Тексты для Интернет-сайта

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Написать качественные тексты для 6-ти разделов Интернет-сайта. Подробности - через ЛС.

11 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$71
2 дня
Результатами осталась довольна. Спасибо за работу.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

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