Требуется копирайт и рерайт статей для сайта – ремонт телефонов. Желательно базовые знания терминов. Под каждую модель необходимо сделать копирайт или рерайт высокой уникальности. для начала 10 моделей по 2к ...
Тексты для ЛП
Добрый день.
Мне нужно написать тексты. Сроки, стоимость, способы оплаты?
По каждой группе написать текст описывающий тип ворот.
Ссылка откуда можно получить информацию прилагается.
К каждой группе нужно написать текст 300 символов, описывающий указанный тип ворот. Только без всяких прелюдий (типа «в настоящее время секционные ворота вошли в нашу жизнь и бла, бла, бла…). Только конкретика: ворота откатные — это сдвижные ворота, которые устанавливаются на…, идеально подходят для…)
Текст будет располагаться в каталоге, около картинки, изображающий ворота, рольставни, шлагбаумы.
1 Гаражные (секционные) ворота.
http://www.alutech-group.com/product/gate/main/
2 Откатные ворота.
http://www.mosgates.ru/catalog/gates/id/54
3 Распашные ворота
http://www.mosgates.ru/catalog/gates/id/55/
4. Рольставни
http://www.alutech-group.com/product/rolleti/roll/...
5. Шлагбаумы
http://www.alutech-group.com/product/other/auto/as...
Отдельно написать отзывы о том как понравились указанные конструкции,
как быстро приехал замерщик, как быстро изготовили, аккуратно установили, убрали за собой мусор и пр.7 шт. Должны быть похожи на настоящие.
4по 300символов
3по 500 символов
Выбранный исполнитель
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