Тексты для ЛП

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Завершен1 заявка100 просмотров

Добрый день.

Мне нужно написать тексты. Сроки, стоимость, способы оплаты?

По каждой группе написать текст описывающий тип ворот.

Ссылка откуда можно получить информацию прилагается.

К каждой группе нужно написать текст 300 символов, описывающий указанный тип ворот. Только без всяких прелюдий (типа «в настоящее время секционные ворота вошли в нашу жизнь и бла, бла, бла…). Только конкретика: ворота откатные — это сдвижные ворота, которые устанавливаются на…, идеально подходят для…)

Текст будет располагаться в каталоге, около картинки, изображающий ворота, рольставни, шлагбаумы.

1 Гаражные (секционные) ворота.

http://www.alutech-group.com/product/gate/main/

2 Откатные ворота.

http://www.mosgates.ru/catalog/gates/id/54

3 Распашные ворота

http://www.mosgates.ru/catalog/gates/id/55/

4. Рольставни

http://www.alutech-group.com/product/rolleti/roll/...

5. Шлагбаумы

http://www.alutech-group.com/product/other/auto/as...

Отдельно написать отзывы о том как понравились указанные конструкции,

как быстро приехал замерщик, как быстро изготовили, аккуратно установили, убрали за собой мусор и пр.7 шт. Должны быть похожи на настоящие.

4по 300символов

3по 500 символов

10 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Отличный копирайтер! Работу сделал качественно, быстро и недорого. В дальнейшем будем сотрудничать. Рекомендую.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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