Тематика: кальяны, табачные изделия, vape Объемы большие.
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Необходимо написать SEO тексты для магазина авточехлов. Текст на главную 2000, текст в каталог 2000, тексты по маркам авто 1000 45 шт, 2 инфо статьи размера 2000 символов, краткое описание магазина 400 символов и более развернутое 800 символов. Ключевые слова, утп, принцип работы с ключевиками предоставлю. Оплата 90-100 руб. за 1000 символов. Оплата по готовности. Откликаться прошу только тех, кто умеет писать SEO тексты. Начать нужно уже сегодня!
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