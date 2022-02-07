Необходимо написать SEO тексты для магазина авточехлов. Текст на главную 2000, текст в каталог 2000, тексты по маркам авто 1000 45 шт, 2 инфо статьи размера 2000 символов, краткое описание магазина 400 символов и более развернутое 800 символов. Ключевые слова, утп, принцип работы с ключевиками предоставлю. Оплата 90-100 руб. за 1000 символов. Оплата по готовности. Откликаться прошу только тех, кто умеет писать SEO тексты. Начать нужно уже сегодня!