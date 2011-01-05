Тексты для магазина детских товаров

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Закрыт33 заявки655 просмотров

Наполнение интернет магазина детских товаров. Детское питание, детская одежда, подгузники, игрушки

Язык только русский. Грамотность важна.

уникальные СЕО тексты по моим задания, с употреблением определённых слов и словосочетаний.

Товаров много, соответственно, текстов нужно будет много.

От вас контакты, стоимость написания 1000зн без пробелов и пример работ.

Приемлемо для нас будет примерно 1-2$ за 1000зн.

Исправлено:

Достаточно много вариантов до 2$, поэтому будут рассматриваться пока только такие.

14 лет назад
umnamama
Андрей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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