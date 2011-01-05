Копирайт для сайта строительной компании
Тексты для магазина детских товаров
Наполнение интернет магазина детских товаров. Детское питание, детская одежда, подгузники, игрушки
Язык только русский. Грамотность важна.
уникальные СЕО тексты по моим задания, с употреблением определённых слов и словосочетаний.
Товаров много, соответственно, текстов нужно будет много.
От вас контакты, стоимость написания 1000зн без пробелов и пример работ.
Приемлемо для нас будет примерно 1-2$ за 1000зн.
Исправлено:
Достаточно много вариантов до 2$, поэтому будут рассматриваться пока только такие.
Заявки фрилансеров
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