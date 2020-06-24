Есть тезисный конспект для вебинара https://docs.google.com/document/d/1zAmKSueiM0duUC4l0dHXSpzGO01ZfiztKzMMbV0mwmc/edit?usp=sharingНужно на его основе сделать рекламный текст длиной 200 символов, 500-1000.Прикрепляйте примеры своих работ.По цене предлагайте.
Тексты для объялений на ОЛХ
Нужны 20 коротких текстов по 9-10 предложений для ОЛХ.
Сколько будет стоить ?
Заявки фрилансеров
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