Тексты для объявлений по недвижимости

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Закрыт16 заявок230 просмотров

Необходимо написать тексты-описания для объявлений по аренде недвижимости. 

Ориентироваться следует на фотографии, которые я предоставлю, и на шаблоны (примеры объявлений)

9 лет назад
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37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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