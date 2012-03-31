Тексты для сайта бухгалтерско-аудиторской компан.

Требуется написание комплекта текстов для сайта Бухгалтерско-аудиторской компании.

34 текста, описывающие полный спектр услуг. Конкуренция в данном сегменте жесткая, поэтому для каждого вида услуг, необходимо отсмотреть сайты конкурентов и написать текст, располагающий потенциального заказчика к заказу услуг именно у нашей компании (вызывающий больше доверия).

Заказ может быть размещен только у автора, с положительным опытом написания текстов в данной тематике.