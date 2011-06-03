Тексты для сайта мебельной тематики

Написать текст на главную страницу сайта. Направление сайта: Переводческие услуги. Оплата через Манибукерс после выполнения работ
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Здравствуйте!
Нужно наполнение для сайта компании-изготовителя мебели на заказ.
Требуются легкие дружественные СЕО-тексты (возможно, с долей юмора), вызвающие доверие и располагающие к себе заказчика. Неплохо будет, если в процессе чтения у посетителя будет возникать ощущение диалога, т.е. в тексте приветствуются обращения, вопросы и т. д.
Если вы считаете, что можете писать подобные тексты на указанную тематику, ответьте, пожалуйста, на вопросы (КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА УКАЗАННЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ):
1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами или без? Цены лучше не заламывайте ;-)
2. Какой объем можете выдать в день без ущерба для себя и для качества текстов?
3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если есть, то где можно их увидеть?
4. Как с вами можно связаться, кроме мыла и сайта и когда вы бываете на связи по времени МСК?
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