Тексты для сайта мебельной тематики

Здравствуйте!

Нужно наполнение для сайта компании-изготовителя мебели на заказ.

Требуются легкие дружественные СЕО-тексты (возможно, с долей юмора), вызвающие доверие и располагающие к себе заказчика. Неплохо будет, если в процессе чтения у посетителя будет возникать ощущение диалога, т.е. в тексте приветствуются обращения, вопросы и т. д.

Если вы считаете, что можете писать подобные тексты на указанную тематику, ответьте, пожалуйста, на вопросы (КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА УКАЗАННЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ):

1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами или без? Цены лучше не заламывайте ;-)

2. Какой объем можете выдать в день без ущерба для себя и для качества текстов?

3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если есть, то где можно их увидеть?

4. Как с вами можно связаться, кроме мыла и сайта и когда вы бываете на связи по времени МСК?