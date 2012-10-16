Тексты для сайта по туризму

Нужны «реальные истории из жизни» в стиле сайтов zadolba.li или ispovedi.com . Объем текста: 1500-2500 с учетом пробелов, но важно не количество символов, а интересная оригинальная история. Темы любые, кроме эротики и запрещенных законодательством, обязательно ...