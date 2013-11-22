Тексты на сайт свадебного салона

Появилась серия негативных отзывов о работе ИМ. Нужно нейтрализовать их положительными. А так же написать серию отзывов на популярных площадках вроде irecommend, shops.otzyv, inetshopper Бюджет обсуждаем. Пишите что и за сколько Вы готовы сделать. ИНТЕРЕСУЮТ НЕ ПРОСТО НАПИСАННЫЕ ОТЗЫВЫ, ...