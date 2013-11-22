Тексты на сайт свадебного салона

Здравствуйте. Для сайта женской тематики требуются авторы статей. Темы статей связаны с такими рубриками как: Продукты питания, Красота, Диеты, Здоровье, Дети, Дом/Дача. Требования к автору: 1. Девушки от 26 лет. 2. Знание русского на отлично ...
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Для моего нового сайта нужны тексты на свадебную тематику. Подбор КС Ваши, уникальность не ниже 95%. Готова выслушать цену и условия. Надеюсь, что сотрудничество состоится.
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