Тексты на сайт свадебного салона

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка92 просмотра
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Для моего нового сайта нужны тексты на свадебную тематику. Подбор КС Ваши, уникальность не ниже 95%. Готова выслушать цену и условия. Надеюсь, что сотрудничество состоится.

10 лет назад
bvgfkf
Ольга 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ole_lukovoe
Татьяна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$380
30 дней
Полностью довольна работой с Татьяной: живые тексты, четкие сроки, полное погружение в тему, дельные советы и внимательное следование ТЗ. Смело могу сказать - это мастер своего дела! Браво!
Работаем с Ольгой на постоянной основе, сотрудничеством довольна.
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