Тексты на строительную тематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен39 заявок343 просмотра

Добрый день товарищи копирайторы!!

Требуются написания текстов на строительную тематику

Готов рассмотреть ваши предложения с обязательным наличием портфолио!!!

Тематика "Ремонт квартир своими руками"

12 лет назад
excited
Кирилл 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад
$100
7 дней
Очень понравилось сотрудничество с Ульяной!! Грамотный ответственный копирайтер!!! Все тексты выполнены в отличном качестве и в срок!!! Всем советую сотрудничать с Ульяной!!! Буду с удовольствием сотрудничать в дальнейшем!!!
Профессиональный подход к работе, добродушное отношение к исполнителю, оперативная проверка и практически моментальная оплата – вот, что вы получите от сотрудничества с Кириллом. Только самые лучшие впечатления! Успехов в работе, буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
13 лет назад

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