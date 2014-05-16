Тексты на тему покрышек

КопирайтингЗавершен1 заявка119 просмотров
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Нужно написать 9 текстов на тематику мото покрышек длинною 1500-2000 символов. Тексты должны содержать максимум информации полезной для покрышек определённого типа - минимум воды максимум фактов и/или технической информации.

http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=6

1. Дорожные покрышки

2. Спортивные покрышки

3. Спортивно туристические покрышки

4. Туристические

5. Двойного назначения

6. Кроссовые

7. Скутерные

8. Покрышки для квадроциклов

10 лет назад
motociklizd
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$60
3 дня
Читабельные и качественные тексты, оперативное исполнение заказа.
Отличный заказчик! Сотрудничаем уже довольно долго, за это время проявил себя только с лучшей стороны, не только как заказчик, но и как человек.
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