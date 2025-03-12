Требуется копирайтер с опытом работы в IT-тематике, особенно в области информационной безопасности. Заказ на постоянной основе с возможностью регулярного сотрудничества. Ожидается создание качественных текстов, соответствующих тематике и требованиям заказчика.
Тексты о букмекере
Требуется написание 9 статей о букмекере. Оплата составит 3$ за 1 тыс. знаков. Важно предоставить скриншоты по выполненной работе. Объем и тематика материалов будут уточнены в процессе.
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