Тексты по тематике гипсовая лепнина

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Завершен3 заявки106 просмотров

Нужно написать тексты в разделы интернет-магазина с декоративными товарами. Размер каждого текста около 2000 знаков

6 лет назад
casualpasser-by
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад
6 лет назад
$210
10 дней
Работа отличная, задание выполнено раньше срока. Очень понравился подход и профессионализм исполнителя. Рекомендую!
Спасибо за проект! Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад
6 лет назад
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Копирайтинг

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