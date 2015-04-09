Тексты по тематике "курсы английского языка"

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка125 просмотров

Необходимо написать 5 текстов. Тематика "курсы английского языка". Объем 2000. Название темы - ключ использовать 1-2 в прямом вхождении. Обязательно присутствие списка. Уникальность по text.ru 100%

Описание внешности на английском языке

Программы для изучения английского

Переводчики английского языка

Тексты для чтения на английском языке

Грамматика английского языка

Срок исполнения 2 -3 дня

10 лет назад
AnnaDavydova
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$8
2 дня
Леночка, как всегда на высоте. С тематикой английского языка справилась на отлично) Спасибо)
Аня - постоянный заказчик. С ней мне нравится работать, так как ТЗ всегда четко составлено, требования адекватные, а поверка и оплата - мгновенные. Продолжаем сотрудничество! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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