Нужны копирайтеры на медицинскую тематику, делать рерайт нескольких источников ТОП-10, вставляя нужные ключевые слова (это не так просто как кажется). Тариф — 40 руб/1000 знаков. Кто понравится — ...
Тексты по тематике "Ремонт компьютерной техники"
Здравствуйте! Нужны тексты на тему "Ремонт компьютерной техники" - тексты для сайта (для каждого из его раздела), так что работы достаточно. Интересна ваша цена за 1к текста.
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